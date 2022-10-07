На церемонии Fashion People Awards в номинации Fashion Дуэт года победили Слава и Анна Семенович с песней Бумеранг. Корреспондент Дни.ру после награждения встретился с Анютой и задал ей несколько прямых вопросов.

На церемонии Fashion People Awards в номинации "Fashion Дуэт" года победили Слава и Анна Семенович с песней "Бумеранг". Корреспондент "Дни.ру" после награждения встретился с Анютой и задал ей несколько прямых вопросов.42-летняя Анна Семенович часто попадает под раздачу. Журналисты и публика обсуждают размер ее груди, комплекцию, своеобразную манеру одеваться. Но, как призналась "Дни.ру" сама певица, ей вообще плевать, что кто думает или пишет о ней."Мне совершенно все равно, – уверяет Анна. – Я даже половину из того, что про меня пишут, не читаю. Мне самой в себе все нравится – и грудь, и фигура. И плевать, если кто-то эту красоту не ценит. То, что мне самой в себе не нравилось, я все давно поправила при помощи врачей, хирургов".Напомним, в начале года бывшая солистка группы "Блестящие" перенесла липосакцию нескольких частей тела. Благодаря откачке жира ей удалось уменьшить руки и убрать второй подбородок.А в до этого певица признавалась, что страдает от генетической патологии — гигантомастии. Этот диагноз ставят женщинам, если размер их груди достигает шестого, седьмого и более крупных размеров. Поэтому Семенович и решилась на операцию по уменьшению груди с девятого до пятого размера.