Её ход - под контролем администрации, муниципалитетов, военной прокуратуры, подчеркнул губернатор...

Её ход - под контролем администрации, муниципалитетов, военной прокуратуры, подчеркнул губернатор Александр Авдеев.Из учебного центра домой вернулись 123 мобилизованных земляка. Из них 72 - по медицинским показаниям. Ряд обращений в работе. Причины ошибок, замечает глава региона - отсутствие у военкомов данных об изменениях в жизни резервистов, подтвержденных документами.Сейчас призванные по частичной мобилизации проходят учебу и слаживание в Ковровском учебном центре. Приоритетом стало укрепление медслужбы. В "учебку" поставлено медоборудование, свыше 7 тысяч упаковок необходимых лекарств. Вместе с жителями нашего региона под Ковровом сегодня и куряне. Условия жизни и учебы мобилизованных вместе с Александром Авдеевым недавно проверил губернатор Курской области Роман Старовойт.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Одновременно работают до 400 людей - гражданского персонала, которые выполняют различные функции. От изготовления кроватей деревянных до разворачивания палаточного лагеря. Это идёт в помощь гарнизону, ёмкость которого увеличилась в 4 раза.Роман Старовойт , губернатор Курской области:- Какие-то бытовые вопросы есть, они решаются сообща. И, пользуясь случаем я хочу Александра Александровича поблагодарить, потому что здесь, во Владимирской области делается очень много в расположении частей. Область сейчас свои региональные средства вкладывает в развитие инфраструктуры.