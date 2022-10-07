Российская молодежь со всех уголков страны поздравляет президента Владимира Путина с днем рождения. 7 октября глава государства отмечает юбилей – 70 лет.

Российская молодежь со всех уголков страны поздравляет президента Владимира Путина с днем рождения. 7 октября глава государства отмечает юбилей – 70 лет.Сотни парней и девушек из Москвы и Санкт-Петербурга поздравили президента флешмобами. Мероприятия прошли в знаковых местах двух столиц – Парке Горького и на Дворцовой площади.На набережной реки Москвы участники флешмоба выстроились в огромную надпись "Путин мой президент". Молодые петербуржцы вышли на Дворцовую площадь с плакатами, надписи на которых отражают ценности России: "Единство", "Вера", "Лидер", "Семья", "Народ", "Верность", "Сила", "Честь, "Донбасс", "Севастополь".К поздравлениям присоединилась "Молодая Гвардия "Единой России". Активисты поблагодарили главу государства за все, что он сделал для страны и народа."Спасибо за то, что нашу историю нельзя переписать, за возможность спасать миллионы жизней, за то, что малые народы ощущают себя частью огромной страны, за возможность открывать неизведанные просторы, за здоровый дух и сохранение культурных и семейных ценностей. Спасибо за мир на Кавказе, за то, что Крым вернулся в родную гавань, спасибо за Донбасс. С днем рождения, Владимир Владимирович! С днем рождения, наш президент!" – говорится в обращении.С теплыми словами в адрес президента и активисты "Волонтерской роты". Они выразили благодарность главе государства за сложные, но необходимые решения, за воссоединение с Крымом и Донбассом:"Вы — опора России. Вы — человек, благодаря которому сегодня существует наша Страна! Владимир Владимирович, мы любим Вас за Честность, Мудрость, Доблесть, Верность, Стойкость, Храбрость, Решимость!".