Центр развития карьеры комплекса Техноград на ВДНХ запускает дистанционный курс в рамках проекта Мама онлайн. Слушательницы научатся создавать коллекции одежды, познакомятся с модными тенденциями, им помогут составить бизнес-план и найти инвесторов.

Центр развития карьеры комплекса "Техноград" на ВДНХ запускает дистанционный курс в рамках проекта "Мама онлайн". Слушательницы научатся создавать коллекции одежды, познакомятся с модными тенденциями, им помогут составить бизнес-план и найти инвесторов.Дистанционный курс будет полезен всем, кто интересуется модой, желает создавать оригинальные модели одежды и открыть свое дело. Участие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.Запланировано четыре вебинара, которые будут проходить с 12:00 до 13:00. На первом занятии 10 октября участницы узнают о структуре российского рынка моды и его тенденциях. Им расскажут об основах разработки коллекции одежды.Второй вебинар пройдет 12 октября. Слушательницам подробно расскажут о всех этапах создания коллекции. На следующих занятиях участниц научат грамотно составлять производственный план, им дадут практические советы по пошиву одежды, поиску ткани и фурнитуры, они узнают о всех этапах создания моделей и многом другом.Занятия проведет модельер Альбина Шмыголь. Зарегистрироваться на курс и ознакомиться с расписанием можно по . По итогам обучения слушательницы получат электронный сертификат, сообщает портал mos.ru."На занятиях преподаватель расскажет о том, какими профессиональными качествами должен обладать дизайнер, и даст ценные советы, как монетизировать свое увлечение. Участницы курса получат пошаговую инструкцию, как создать собственный бренд одежды, а затем эффективно продвигать его на рынке", – рассказал глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Андрей Фурсин.Москва активно найти работу и освоить новую профессию. Им доступны карьерные консультации, тренинги, бесплатное профессиональное обучение. Специалисты карьерных центров организуют собеседование с работодателями, помогают сориентироваться в актуальных трендах, разрабатывают индивидуальный карьерный сценарий, составляют привлекательное резюме.