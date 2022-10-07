7 октября православные отмечают такой народный праздник как Фекла Заревницы, в честь великомученицы...
7 октября православные отмечают такой народный праздник как Фекла Заревницы, в честь великомученицы Феклы.
Равноапостольная святая Фёкла Иконийская, жившая в I-II веках, посвятила жизнь служению Богу, помогала многим в исцелении.
По приметам наших предков, 7 октября нельзя грустить, плакать и бездельничать, иначе можно остаться без денег. Чтобы приманить деньги, советовали заняться рукодельем, причем с веселыми песнями. Можно заняться вязанием, шитьем или вышиванием, так как вместе с нитками в этот день в дом приходила удача.
Родню в этот день звать не советовали, иначе можно было с ними поссориться навеки. Не советовали звать в дом и посторонних, и особенно представителей коммунальных и социальных служб, полицию и военных, а также соседей. За ужином следовало собраться всей семьей, тогда в доме не будет проблем с родственниками.
Нельзя в этот день заключать контракты и совершать сделки, по приметам, они будут обманными и неудачными. А вот жениться в этот день очень хорошо, все, что завязывалось на Феклу, никогда не развяжется, а супруги проживут долго и счастливо.
Народные приметы 7 октября
Много желудей на дубе – к теплой зиме и урожайному лету.
Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима.
Каков октябрь, таков и апрель.
В октябре луна в кругу – лето сухое будет.
Если солнце светит ярко и взошло быстро, то погода изменится.
Первый снег упал на мокрую землю – останется, на сухую – скоро сойдет.
Листья к этому дню пожелтели, но опадают слабо – морозы наступят не скоро.
Юго–восточный ветер при неизменном атмосферном давлении – осадков не будет как минимум несколько дней.
Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.
Гром в этот день предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.
Если белка линяет от хвоста к голове – зима будет студеная, от головы к хвосту – слякотная и долгая.
Считается, что свадьба 7 октября будет доброй, а счастье – крепким.
Фото: pxfuel.com/