7 октября православные отмечают такой народный праздник как Фекла Заревницы, в честь великомученицы...

7 октября православные отмечают такой народный праздник как Фекла Заревницы, в честь великомученицы Феклы.Равноапостольная святая Фёкла Иконийская, жившая в I-II веках, посвятила жизнь служению Богу, помогала многим в исцелении.По приметам наших предков, 7 октября нельзя грустить, плакать и бездельничать, иначе можно остаться без денег. Чтобы приманить деньги, советовали заняться рукодельем, причем с веселыми песнями. Можно заняться вязанием, шитьем или вышиванием, так как вместе с нитками в этот день в дом приходила удача.Родню в этот день звать не советовали, иначе можно было с ними поссориться навеки. Не советовали звать в дом и посторонних, и особенно представителей коммунальных и социальных служб, полицию и военных, а также соседей. За ужином следовало собраться всей семьей, тогда в доме не будет проблем с родственниками.Нельзя в этот день заключать контракты и совершать сделки, по приметам, они будут обманными и неудачными. А вот жениться в этот день очень хорошо, все, что завязывалось на Феклу, никогда не развяжется, а супруги проживут долго и счастливо.Народные приметы 7 октябряМного желудей на дубе – к теплой зиме и урожайному лету.Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима.Каков октябрь, таков и апрель.В октябре луна в кругу – лето сухое будет.Если солнце светит ярко и взошло быстро, то погода изменится.Первый снег упал на мокрую землю – останется, на сухую – скоро сойдет.Листья к этому дню пожелтели, но опадают слабо – морозы наступят не скоро.Юго–восточный ветер при неизменном атмосферном давлении – осадков не будет как минимум несколько дней.Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.Гром в этот день предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.Если белка линяет от хвоста к голове – зима будет студеная, от головы к хвосту – слякотная и долгая.Считается, что свадьба 7 октября будет доброй, а счастье – крепким.Фото: pxfuel.com/