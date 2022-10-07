Не пропустите завтра в 8:00: - Памятники архитектуры возрождают своими силами. Побывали в селе...

Не пропустите завтра в 8:00:- Памятники архитектуры возрождают своими силами. Побывали в селе Гнездилово Суздальского района.- "Красною кистью рябина зажглась...". Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой. Подготовили материал о непростой судьбе поэтессы.- Что делать, если стресс и тревога стали обычным состоянием? Советы опытного психолога.- Первые итоги голосования за президента... Двадцать второй школы. Как школьников знакомят с процедурой выборов?- Адрес детства - "Горького 102". Расскажем о необычной выставке владимирской художницы Елены Суворовой.- И послушаем главную тему из "Титаника" в исполнении Екатерины Мироновой. Музыкант из Владимирской области вошла в золотую десятку гармонистов России.