В Судогодском районе в поселке Головино стали производить снаряжение для саперов. В воинские части...

В Судогодском районе в поселке Головино стали производить снаряжение для саперов. В воинские части уже отправлено 350 "саперных кошек". При этом основная специализация предприятия - товары для сада и огорода. О бизнес-инициативе расскажет Екатерина Васильева.Из одного листа трехмиллиметровой стали станок вырезает порядка ста пятидесяти комплектов "саперной кошки". Процесс полностью автоматизирован. Сделать снаряжение разборным - пожелание профессиональных военных.Абдурахманов Михаил Ренатович, настройщик и наладчик ЧПУ станков:- Это безопасность сапера, в плане того, что это быстроразборная деталь. Разобрал, собрал. Уходит в пределах десяти секунд, боец уже готов ее использовать.Этот вид снаряжения используют саперы для проверки троп на растяжки, крюком легко поддеть на расстоянии подозрительный предмет. "Саперные кошки" различаются по размеру и весу. Михаил Абдурахманов, настройщик и наладчик станков ЧПУ, создал свою универсальную модель. Помогло увлечение страйкболом - это командная военно-тактическая игра.Абдурахманов Михаил, настройщик и наладчик ЧПУ станков:- Изначально создается программа в графическом редакторе, дальше передается в головное устройство, с него передается на источник, продолжаем резать и все.Вообще предприятие занимается производством мангалов, костровых чаш, товаров для сада и огорода. Никто и подумать не мог, что однажды оно будет работать на оборону страны. По собственной инициативе.Илья Кульков, руководитель центра патриотического воспитания "Пересвет", начальник отдела патриотического воспитания Судогодского района:- После объявления мобилизации глава администрации собрал всех представителей бизнеса Судогодского района и меня в качестве консультанта по некоторым вопросам, поскольку плотно занимаемся, оказываем помощь ребятам нашим военнослужащим с начала военной операции. На этом совещании выяснилось, я высказал мнение, что неплохо было бы не только финансово помочь, но и кто-то что-то может производить для нужд вооруженных сил.Сергей Воронов, генеральный директор производства:- Всплыла необходимость изготовления вот таких "кошек". А поскольку мы обладаем оборудованием и умением программировать работу лазерных станков, мы приступили к срочному изготовлению.В воинские части уже отправлено 350 "саперных кошек". Все они упакованы в удобные подсумки. Их отшивают тут же на предприятии. Илья Кульков, руководитель центра патриотического воспитания, из первых уст знает, что сегодня требуется ребятам на фронте. Среди тех, кто сегодня защищает Родину, немало его воспитанников. Помочь российской армии, в том числе владимирским парням, на безвозмездной основе готов и бизнес.Сергей Воронов, генеральный директор производства:- Очень трудно себя остановить от этих переживаний, но главное не перегрузиться, а вот для того, чтобы не перегрузиться, надо что-то реальное делать. Вот то реальное, оно поможет не только бойцам, но и нам, чтобы понимать, что мы полезное дело делаем для страны, для фронта.Еще одна разработка из стали - легкая печка-"щепочница". В ней в полевых условиях можно разогреть чай или еду. Будет ли она востребована, на производстве не знают, но при необходимости смогут выпускать. На "саперных кошек" пришел еще один заказ.Андрей Путанов, коммерческий директор производства:- Сейчас пришел заказ, откуда вот он, откуда про нас узнали, в Ивановском десантном полку пришел заказ на сто штук. Мы, конечно, сделаем.Сделать снаряжение максимально удобным, помочь бойцам в Судогодском районе считают своим долгом. Здесь уже думают, как усовершенствовать саперный щуп.- Поэтому обращаемся, так сказать, к нашим новаторам Судогодского района.Екатерина Васильева, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»