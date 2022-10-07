Психолог прокомментировала личную жизнь Аллы Пугачевой.

Психолог прокомментировала личную жизнь Аллы Пугачевой.Парапсихолог АидаОсманова проанализировала последние события в жизни Аллы Пугачевой. По мнениюэксперта, вектор развития в семье Аллы Пугачевой был понятен сразу после признанияМаксима Галкина* иноагентом. И хотя певица утверждала, что не покинет Россию, последниевысказывания показали, на что пошла Пугачева ради молодого любовника.Отъезд заграницу,считает парапсихолог, пойдет на пользу и взрослым, и детям. Аида полагает, чтодевятилетние Лиза и Гарри уже столкнулись с осуждением и травлей от сверстниковиз-за родительской позиции. Оказавшись же в Израиле (куда, возможно,перебралась Пугачева), дети смогут спокойно ходить в школу и взрослеть.Эксперт считает,что Алла Борисовна попросту поддалась влиянию супруга. Большая разница ввозрасте, пятый брак и солидный возраст самой Пугачевой — все это создалоатмосферу для таких отношений. "Она относится к нему как к сыну, которогооберегает, очень даже привязано и навязчиво", — рассуждает Османова.Парапсихолог добавляет,что профессия Максима Галкина* накладывает отпечаток на восприятие его в обществе:"Как был юмористом, таким и останется. Серьезно его никто не будетвоспринимать".Заканчивает АидаОсманова выводом, что ситуация вокруг Аллы Пугачевой будет только усугубляться,поэтому отъезд из страны однозначно к лучшему.* Максим Галкинпризнан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.