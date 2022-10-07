Психолог прокомментировала личную жизнь Аллы Пугачевой.
Психолог прокомментировала личную жизнь Аллы Пугачевой.
Парапсихолог Аида
Османова проанализировала последние события в жизни Аллы Пугачевой. По мнению
эксперта, вектор развития в семье Аллы Пугачевой был понятен сразу после признания
Максима Галкина* иноагентом. И хотя певица утверждала, что не покинет Россию, последние
высказывания показали, на что пошла Пугачева ради молодого любовника.
Отъезд заграницу,
считает парапсихолог, пойдет на пользу и взрослым, и детям. Аида полагает, что
девятилетние Лиза и Гарри уже столкнулись с осуждением и травлей от сверстников
из-за родительской позиции. Оказавшись же в Израиле (куда, возможно,
перебралась Пугачева), дети смогут спокойно ходить в школу и взрослеть.
Эксперт считает,
что Алла Борисовна попросту поддалась влиянию супруга. Большая разница в
возрасте, пятый брак и солидный возраст самой Пугачевой — все это создало
атмосферу для таких отношений. "Она относится к нему как к сыну, которого
оберегает, очень даже привязано и навязчиво", — рассуждает Османова.
Парапсихолог добавляет,
что профессия Максима Галкина* накладывает отпечаток на восприятие его в обществе:
"Как был юмористом, таким и останется. Серьезно его никто не будет
воспринимать".
Заканчивает Аида
Османова выводом, что ситуация вокруг Аллы Пугачевой будет только усугубляться,
поэтому отъезд из страны однозначно к лучшему.
* Максим Галкин
признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.