Новые ограничения Евросоюз утвердил 6 октября. В восьмой санкционный пакет в числе семи российских предприятий попал ковровский завод имени Дегтярёва. В апреле в санкционные списки был включён владелец «ЗиДа» Игорь Кесаев.

Новые ограничения Евросоюз утвердил 6 октября. В восьмой санкционный пакет в числе семи российских предприятий попал ковровский завод имени Дегтярёва. В апреле в санкционные списки был включён владелец «ЗиДа» Игорь Кесаев.Ограничения включают запрет на поставку стальной продукции, техники, химикатов; продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военной техники и оборудования.Ковровский завод имени В.А. Дегтярева – одно из ведущих оборонных предприятий страны. Историю предприятие ведёт с 1916 года. В его стенах производили пулемёты и автоматы Калашникова.