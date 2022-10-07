Подари тепло военнослужащему. В регионе родилась новая акция в поддержку наших бойцов. Теплые...

"Подари тепло военнослужащему". В регионе родилась новая акция в поддержку наших бойцов. Теплые зимние вещи для них предложили связать представители старшего поколения.Эти вещи хранят тепло рук и сердец. Одинарные или двойные петли- неважно, главное- от души. Груз, "связанный с любовью", направят владимирским бойцам.Людмила Николаева, "серебряный волонтёр":- Наши мамы вязали носки, ходили по деревням, по домам, собирали эти носки и отправляли на фронт. Такая система была все время.Галина Симонова вязанию училась на курсах. И спустя время вновь взяла спицы. Галина Николаевна рассказывает: призваны два её внука. Уверена, разноцветные шарфы обязательно согреют и других бойцов- российских сыновей, отцов, братьев.Галина Симонова, "серебряный волонтер":- Носки у меня не очень получаются, но бывает вяжу иногда. Но лучше шарфы получаются.Людмила Николаевна- мастерица со стажем. В молодости работала на полярной станции. Там вязание "согревало и успокаивало". Сейчас серебряный волонтёр будет вязать подшлемник.Людмила Николаева. Активист "серебряных волонтеров":- Хотелось бы, чтоб кто нибудь, дал размеры. Что этот подшлемник из себя представляет, чтоб его разложить, и уже знать где добавлять, где убавлять и связать."Подарить тепло военнослужащим" решили сами "серебряные волонтеры". Идею поддержали сотрудники социальных учреждений. Сбор тёплых вещей по всему региону ведут центры социального обслуживания населения. Посылки направят в ковровский учебный центр.Елена Ченцова. Директор Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения:- Захотели отдать частичку души, тепла своего, нашим ребятам которые сейчас в рамках частичной мобилизации находятся в Коврове.Принять участие в "теплой" акции может любой житель области. Даже если не умеете вязать, можно помочь пряжей.Ангелина Свищ, Егор Герасимов Вести - Владимир