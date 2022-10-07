Владимир Путин принимает поздравления от простых россиян, политиков, артистов и глав зарубежных государств.

Владимир Путин принимает поздравления от простых россиян, политиков, артистов и глав зарубежных государств.В пятницу, 7 октября, российский лидер Владимир Путинотмечает юбилей. Ему исполнилось 70 лет. В день рождения глава государствапринимает многотысячные поздравления. Самые теплые пожелания и искренние соваблагодарности политику шлют простые россияне, государственные и общественныедеятели, известные актеры, музыканты, спортсмены и ученые, а также руководителидругих стран.Президента уже поздравили главы российских регионов, в томчисле, глава Чечни Рамзан Кадыров, который продолжает выполнять боевые задачипо защите нашей страны. А жители субъектов передали свои пожелания ВладимируПутину, приняв участие в праздничной акции телеканала "".Политик занимает пост главы государств вот уже 20 лет.Россияне раз за разом охотно доверяют ему бразды правления страной. ВладимирПутин сегодня пользуется огромной поддержкой в народе, что подтверждаетсямногочисленными социологическими исследованиями. Про него в народе дажесочиняют песни, например, "Политик, лидер и борец".Поздравления президенту РФ сегодня направил его белорусскийколлега Александр Лукашенко. По данным портала , глава РБ пожелалроссийскому лидеру углубления союзнических отношений.Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон также поздравил своегоколлегу с юбилеем. Он назвал президента РФ сильным, мудрым и волевым лидером,уточняет .Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительном послании обратилвнимание на заслуги Владимира Путина в деле строительства сильного государства.Об этом сообщает .