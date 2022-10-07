Владимир Путин принимает поздравления от простых россиян, политиков, артистов и глав зарубежных государств.
Владимир Путин принимает поздравления от простых россиян, политиков, артистов и глав зарубежных государств.
В пятницу, 7 октября, российский лидер Владимир Путин
отмечает юбилей. Ему исполнилось 70 лет. В день рождения глава государства
принимает многотысячные поздравления. Самые теплые пожелания и искренние сова
благодарности политику шлют простые россияне, государственные и общественные
деятели, известные актеры, музыканты, спортсмены и ученые, а также руководители
других стран.
Президента уже поздравили главы российских регионов, в том
числе, глава Чечни Рамзан Кадыров, который продолжает выполнять боевые задачи
по защите нашей страны. А жители субъектов передали свои пожелания Владимиру
Путину, приняв участие в праздничной акции телеканала "".
Политик занимает пост главы государств вот уже 20 лет.
Россияне раз за разом охотно доверяют ему бразды правления страной. Владимир
Путин сегодня пользуется огромной поддержкой в народе, что подтверждается
многочисленными социологическими исследованиями. Про него в народе даже
сочиняют песни, например, "Политик, лидер и борец".
Поздравления президенту РФ сегодня направил его белорусский
коллега Александр Лукашенко. По данным портала , глава РБ пожелал
российскому лидеру углубления союзнических отношений.
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон также поздравил своего
коллегу с юбилеем. Он назвал президента РФ сильным, мудрым и волевым лидером,
уточняет .
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительном послании обратил
внимание на заслуги Владимира Путина в деле строительства сильного государства.
Об этом сообщает .