Вкус как деньги – или он есть, или его нет. Смотришь на иных звезд и поражаешься: вроде бы есть возможность выглядеть прилично, обратиться к стилисту, если Бог не дал чувство прекрасного. Но все равно многие смотрятся таким пугалом, что словно бы специально привлекают к себе внимание.

Вкус как деньги – или он есть, или его нет. Смотришь на иных звезд и поражаешься: вроде бы есть возможность выглядеть прилично, обратиться к стилисту, если Бог не дал чувство прекрасного. Но все равно многие смотрятся таким пугалом, что словно бы специально привлекают к себе внимание.Вы можете представить себе, чтобы на красную дорожку кинофестиваля в Каннах, Венеции или Берлине звезда вышла в шубе из Чебурашки? А у нас, говоря словами Марины Цветаевой, "по иному трахту" – и фестивали помельче, и звезды попроще, и одежда подешевле.Взять хотя бы 40-летнюю Алену Водонаеву, прославившуюся в основном разводами с мужьями, драками в одиозном реалити-шоу "Дом-2" и хамскими высказываниями ("Отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона материнского капитала", "В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем"). Про таких "звезд" Борис Пастернак мудро заметил: "Позорно, ничего не знача, // Быть притчей на устах у всех".При этом сама Водонаева считает себе пупом земли. Хотя уместнее было бы сравнение со скандально известной королевой Неополитанской Джованной I, превратившей дворец в дом греха и удовольствий. Она погрязла в интригах, весельях, застольях и интимных забавах. О ней писали современники: "Двор этой королевы напоминал скорее публичный дом на посмешище всем".При этом Джованне хватало совести поучать других. Как и Алене Водонаевой. Бывшая участница "Дома-2" пишет: "Не теряйте адекватность. Я в своей книге целую главу посвятила уместности в гардеробе! Не делайте из себя посмешище в публичных местах".Хотя, наверное, стоило начать с себя. Когда она в нелепой крашеной шубе из искусственного меха заявилась очередную премию, многие не сразу ее узнали – думали, вышедшая в тираж старушка-эскортница приехала на вызов да ошиблась дверью. Это чувство усиливало сочетание черных колготок, дешевой бижутерии и вызывающего макияжа "а-ля путана с Тверской 93 года не умылась перед сном". "Что она с собой сделала?", "Постарела лет на 30", "Это ж надо было так вырядиться", – хихикал народ и толкал друг друга в бок при виде гордо вышагивающей Аленки.