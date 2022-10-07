Совет предпринимателей Москвы запустил акцию Своих не бросаем для помощи мобилизованным. За сутки собрано около десяти миллионов рублей.

Совет предпринимателей Москвы запустил акцию "Своих не бросаем" для помощи мобилизованным. За сутки собрано около десяти миллионов рублей.Акция стала продолжением инициативы столичного бизнеса поддержать мобилизованных сотрудников. Активисты собирают средства через специальный фонд развития созидательного предпринимательства "Дело во имя веры".В первые часы после старта на поддержку военнослужащих собрано около десяти миллионов рублей. Их достаточно, чтобы закупить 1,4 тысячи аптечек.Сбор средств продолжается. Организаторы акции намерены собрать не менее 90 миллионов рублей. Этого хватит, чтобы закупить 10 тысяч аптечек, сообщили в штабе по защите бизнеса Москвы.Присоединиться к сбору средств могут все желающие.Инициативу столичных предпринимателей поддержал СберБанк. Он отменил комиссии с денежных переводов в пользу фонда, сообщают РИА Новости.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин с посетителями центра помощи родственникам мобилизованных.Семьям военнослужащих помогают устроить детей в школы и детсады, найти работу, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания.