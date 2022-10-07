Столичная прокуратура начала проверять предприятия, отказавшиеся принимать повестки на своих работников. С соответствующей просьбой в надзорные органы обратился военный комиссариат Москвы.

Столичная прокуратура начала проверять предприятия, отказавшиеся принимать повестки на своих работников. С соответствующей просьбой в надзорные органы обратился военный комиссариат Москвы.Первым столичным компаниям предписано в обязательном порядке принять извещения. "Все они уже получили повторно повестки от военного комиссариата Москвы", – сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в городской прокуратуре.Факты отказа от вручения повесток подтвердились в четырех компаниях. Им повторно вручены повестки от военного комиссариата столицы.Прокуратура продолжает проверку московских компаний по запросу военного комиссариата. Повторный отказ грозит юридическим лицам приостановкой деятельности на срок до 90 суток.В соответствии с федеральными законами "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" компании обязаны оповещать сотрудников о необходимости явиться в военкомат.Ранее по жалобам работодателей 377 повесток на работников 20 организаций. Проведена дополнительная проверка мобилизационных извещений, направленных на предприятия стратегически важных сфер и системы жизнеобеспечения столицы.Напомним, что в Москве . Семьям призывников помогут устроить детей в школы и детсады, найти работу, определить нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания.