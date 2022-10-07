Путешествия на мотоцикле – популярно или не очень? Среди владимирцев редко встретишь, на самом...

Путешествия на мотоцикле – популярно или не очень? Среди владимирцев редко встретишь, на самом деле. Автомобили, автобусы, поезда – вот это тема большинства. А уроженец Владимира – 34-летний Егор Дракснов (инженер-разработчик, к слову) выбрал для путешествий быстрый мотоцикл. И совсем недавно вернулся из очередной поездки. На этот раз он изучал Грузию.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с мотоциклистом и расспросить его о нюансах такого вида путешествий. Не тяжеловато ли? В каких странах встретили душевно, а на какой границе… совсем не пустили? Оказалось, что для Егора Дракснова многое – уже история, которая стала понятной лишь в современных реалиях.О путешествиях на мотоциклеФото из личного архива Егора Дракснова. Грузия, 2022 год.- Почему именно мотоцикл? Как решились именно на этот вид транспорта в путешествиях? На нём не укроешься от непогоды, например.- Мото-путешествия начались почти сразу, как только купил первый серьёзный мотоцикл - поехал на свои первые 2000 км. И понял, что меньше ездить неинтересно. И следующие отпуска старался уезжать всё дальше и дальше. Что ощущаешь в пути? Эти эмоции сложно описать. Приятно ощущать, что ты вот так едешь! Испытываешь удовольствие от скорости и ускорения. В машине без такой «интерактивности» всё иначе воспринимается.- Сколько стран таким образом объездили? Есть интересные цифры?- Да, страны «коплю». Беларусь, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Германия. Недавно вот Абхазия и Грузию посетил. Не одновременно конечно же. По России все города от Калининграда до Казани, от Питера до Владикавказа. За Урал пока не выезжал, но засматриваюсь на Алтай. За 7 лет проехал уже три экватора, примерно 120 тысяч километров.Фото из личного архива Егора Дракснова. Грузия, 2022 год.- Наверняка по дороге с вами происходили интересные истории. Что запомнилось ярче всего?- Да не сказать, что было много историй. Может и к лучшему. Потому что вспоминаются только обыски на границе, поломки и внезапные ремонты. В этот момент ты думаешь, что уже всё, «приехали», но как-то везло «починиться» и вернуться на маршрут. Помню, как фару потерял, очень комично вышло, так как ехал на Харлее. Недавно опять отвалилась фара, но от машины, что ехала передо мной. «Не моя — это приятно» - подумал я, ухмыляясь. Шучу, конечно. В 2018 году пытались попасть на Украину, но нас не пустили. Встретили на границе, удивились, что мы вообще решились туда ехать. Напряжённая ситуация была. А сейчас уже совсем всё сложилось в единую картину. Времена непростые. Вообще, отвлекаясь от грустного, самое приятное, что случается в путешествии, это осознание того, что ты наконец-то куда-то доехал. И просто наслаждаешься моментом.О мото-поездке в Грузию: «Горы лучше моря!»Фото из личного архива Егора Дракснова. Грузия, 2022 год.- Как выбираете маршруты для путешествий на мотоцикле? И как обстоят дела с длительностью таких поездок?- Сейчас всё сложнее придумывать новые маршруты: или уже был, или границы закрыты. Обычно я укладываюсь в две недели. В этом году был традиционный майский пробег на пару тысяч: Санкт-Петербург – Вологда – Кострома – Владимир – Москва – Великий Новгород – Санкт-Петербург. А под закрытие лета съездили в Грузию - 6500 км. Открыл её природу и еду. Волшебный перевал через Верхний Ларс. Ну и в целом всё же горы - лучше моря!- Рекомендуете ли тем, кто ездит на мотоцикле, аналогично выехать в эти края?- Да, конечно, если есть возможность - надо ездить. И посещать то, что ещё не увидел сам. Правда, не самое это лёгкое занятие, так что надо подготовиться, настроиться. Да и не на всяком мотоцикле далеко уедешь.Фото из личного архива Егора Дракснова. Грузия, 2022 год.- Ваш личный топ мест Грузии, которые обязательно стоит увидеть?- В Грузии были в восторге от перевала Верхнего Ларса в Тбилиси. Остановились в Степанцминде, там волшебный вид на Казбеги с Церкви Троицы Живоначальной. Сам старый Тбилиси тоже прекрасен. А вообще посетил какое-то бесконечное количество водопадов и ущелий в районе Кутаиси! И, да, пожалел, что вообще поехал на море в Кобулети. Лучше бы в оставшееся время по горам покатался.Фото из личного архива Егора Дракснова. Грузия, 2022 год.О преимуществах "мото" и образе жизни- Что дают путешествия лично вам? Это возможность убежать от реалии или наоборот - способ познания этой планеты?- Нет, никаких банальных «побегов» и прочей ерунды. Наоборот, каждый раз едешь за эмоциональным зарядом от увиденного (как и от любого другого путешествия) и за удовлетворением от "поставил для себя цель - достиг её, ты - молодец". Просто совмещаешь тягу к путешествиям и своё хобби - мотоцикл. И вместе это уже какой-то образ жизни формирует. Кто-то ведь путешествует автостопом или на велосипедах.Фото из личного архива Егора Дракснова. Грузия, 2022 год.- Кстати, преимущества путешествий на мото - какие они?- О преимуществах мотопутешествий лучше всех Роберт Пирсиг описал в "Дзэне": "Ты полностью в контакте со всем вокруг. Ты – в самом пейзаже, а не просто созерцаешь его, и собственное присутствие тебя ошеломляет". Полностью соглашусь. Путешествия на авто и на мотоцикле – они не имеют ничего общего. У тебя совершенно по-разному работает голова (стиль вождения, поведение на дороге), обращаешь внимания на разные вещи (технические или вокруг), по-разному относишься к погоде (и меняешь маршрут в зависимости от этого), даже спина болит по-разному, не говоря уже о том, что вещи, которые ты берёшь с собой, они другие.Фото из личного архива Егора Дракснова. Грузия, 2022 год.Вместо заключенияМототуризм, как формат отпуска, становится все более популярным в России. Важно, чтобы культурная программа была заранее продумана и организована. Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что всего в нашей стране в 2021 году насчитывалось около 2,3 млн. единиц мототехники. А это вполне приличная цифра. Правда, не все готовы путешествовать на дальние расстояния «с ветерком». Егор Дракснов — один из немногих, кто предпочитает комфорту — настоящий адреналин и свободу «самопередвижения».Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Фото из личного архива Егора Дракснова