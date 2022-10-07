Завершился X Всероссийский конкурс региональной информатизации «ПРОФ-IT», финал которого проходил на форуме «ПРОФ-IT.2022» в Санкт Петербурге 2-3 октября. Победителем в номинации «Образование» ..

Завершился X Всероссийский конкурс региональной информатизации «ПРОФ-IT», финал которого проходил на форуме «ПРОФ-IT.2022» в Санкт Петербурге 2-3 октября. Победителем в номинации «Образование» стал проект Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Цифровая система организации, учета и контроля качества питания обучающихся», разработанный владимирской компанией «ЭлРос».Система представляет собой единое информационное пространство на уровне региона, позволяющее повысить контроль качества образовательного процесса и обеспечить его открытость. В том числе, с ее помощью взаимодействуют родители, школа и подрядчик, отвечающий за питание. Она дает возможность безналичной оплаты, выбора меню, пополнения баланса, печати квитанций и расчета с учетом льгот, а также позволяет контролировать расход бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на питание.Владимирская компания "ЭлРос" реализует сложные проекты, связанные с цифровой трансформацией государственного и частного управления, предлагая инновационные решения по автоматизации процессов. Их разработками для школ пользуются также несколько регионов - Липецкая, Рязанская, Ростовская области, применяются их разработки и во Владимирском регионе. Компания работает уже более 15 лет и успешно реализует проекты по цифровизации в образовании, строительстве, промышленности, ЖКХ и здравоохранении.Максим Байрак, генеральный директор «ЭлРос»: «Мы очень рады, что наш продукт помог Югре одержать победу, и я благодарен нашим специалистам. У нас талантливая команда, а это более 50 человек сейчас, работаем во Владимирской области, никто никуда не уехал, поэтому разговоры об утечке мозгов преждевременны, пока хватает. Работы сейчас много, проекты интересные, я думаю, что скоро наш регион будет известен на всю страну успешными разработками в сфере информационных технологий».