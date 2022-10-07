Ксения Собчак поделилась новой фотографией из аэропорта.
Ксения Собчак поделилась новой фотографией из аэропорта.
В социальных
сетях появилась новая фотография Ксении Собчак из аэропорта. Блондинка с большим
чемоданом и дорожной сумкой позирует фотографу. Чтобы избежать нападок будто бы
Собчак внезапно умотала за бугор, ведущая сразу поделилась — она отправилась в
рабочую командировку на четыре дня на съемки нового интервью.
Как известно,
Ксения Собчак открыто высказывает свою позицию относительно происходящих
событий. Но, в отличие от других общественных деятелей, имя Собчак пока не попало
в черный список.
Как будто ищущая
поддержки у зрителей Собчак регулярно напоминает, как сильно она любит страну и
как поддерживает начинания граждан. Так и под последним постом Ксения
напомнила, что поддерживает и гордится российскими брендами. Для самой поездки
Собчак тоже выбрала пиджак отечественного производителя.
Кроме этого, ведущая
предложила подписчикам угадать, с кем будет ее следующее интервью. "С Аллой
Пугачевой?", "С Аллой и Максимом?", "С Илоном Маском?"
— начали гадать в комментариях. Скорее всего, правильный ответ мы узнаем через
несколько недель, когда в сеть выйдет готовый смонтированный ролик.