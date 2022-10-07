Ксения Собчак поделилась новой фотографией из аэропорта.

Ксения Собчак поделилась новой фотографией из аэропорта.В социальныхсетях появилась новая фотография Ксении Собчак из аэропорта. Блондинка с большимчемоданом и дорожной сумкой позирует фотографу. Чтобы избежать нападок будто быСобчак внезапно умотала за бугор, ведущая сразу поделилась — она отправилась врабочую командировку на четыре дня на съемки нового интервью.Как известно,Ксения Собчак открыто высказывает свою позицию относительно происходящихсобытий. Но, в отличие от других общественных деятелей, имя Собчак пока не попалов черный список.Как будто ищущаяподдержки у зрителей Собчак регулярно напоминает, как сильно она любит страну икак поддерживает начинания граждан. Так и под последним постом Ксениянапомнила, что поддерживает и гордится российскими брендами. Для самой поездкиСобчак тоже выбрала пиджак отечественного производителя.Кроме этого, ведущаяпредложила подписчикам угадать, с кем будет ее следующее интервью. "С АллойПугачевой?", "С Аллой и Максимом?", "С Илоном Маском?"— начали гадать в комментариях. Скорее всего, правильный ответ мы узнаем черезнесколько недель, когда в сеть выйдет готовый смонтированный ролик.