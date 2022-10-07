Как мы уже рассказывали, сегодня ранним утром в МЧС России по Владимирской области поступило...

Как мы уже рассказывали, сегодня ранним утром в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: Александровский район, город Струнино, ул. Кирова, д. 17.Прибывшие пожарно-спасательные подразделения наблюдали сильное задымление в подъезде четырёхэтажного многоквартирного дома. В ходе разведки было установлено, что очаг пожара находился в квартире на втором этаже. Едкий дым поднялся вверх по пролётам, и жильцы верхних этажей оказались заблокированы в своих квартирах.С использованием спасательных устройств, подключённых к дыхательным аппаратам, сотрудники МЧС России вывели из квартир на свежий воздух и спасли 6 человек, в том числе – 3 детей. Погибших и пострадавших нет.Пожар был ликвидирован на площади 0,5 кв. метров, пострадала внутренняя отделка в квартире. По предварительной информации, к возгоранию привела неисправность электроплитки, которая на длительный срок была включена в сеть и оставалась без присмотра.К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 12 человек, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Спасатели напоминают: надо следить не только за исправностью электроприборов, но и за своевременностью их отключения. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра!Фото: 33.mchs.gov.ru/