После отъезда Аллы Пугачевой сильно пострадают и коллеги артистки.

После отъезда Аллы Пугачевой сильно пострадают и коллеги артистки.Легендарнаяроссийская и, пока еще Народная, артистка Аллы Пугачева, по слухам, спешнопокинула Россию. Очевидно, что такое решение было принято на фоне недавних общественныхсобытий. Свинтившая из страны Пугачева не смогла уехать мирно. В предполагаемыйдень отъезда в микроблоге певицы появился новый пост, в котором она язвительноотозвалась о своих недоброжелателях.Однако, из-засказанных слов страдает не только сама Алла Пугачева. Под удар попадают иколлеги, и друзья артистки. Так, в тяжелом положении оказался поэт-песенник иавтор хитов Пугачевой Илья Резник.Скандальныевыходки Аллы Пугачевой и ее супруга вынудили некоторые радиостанции отказатьсяот ротации многих песен. Из-за этого автор хитов Илья Резник не будет получатьавторские отчисления. Получается, что с отъездом Примадонна фигурально прихватила чужие деньги и лишила возможности Резника зарабатывать своим трудом.Нехватку писатель оценивает в более чем 300 тысяч рублей ежемесячно."Скажите,что мне теперь делать? Я должен нищим​ быть?" — задается вопросом Резник. Наего обеспечении находится супруга и пожилые родители. Помимо этого, у авторанакопились долги, которые он планировал выплатить как раз с авторских на песниАллы Пугачевой.