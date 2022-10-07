После отъезда Аллы Пугачевой сильно пострадают и коллеги артистки.
После отъезда Аллы Пугачевой сильно пострадают и коллеги артистки.
Легендарная
российская и, пока еще Народная, артистка Аллы Пугачева, по слухам, спешно
покинула Россию. Очевидно, что такое решение было принято на фоне недавних общественных
событий. Свинтившая из страны Пугачева не смогла уехать мирно. В предполагаемый
день отъезда в микроблоге певицы появился новый пост, в котором она язвительно
отозвалась о своих недоброжелателях.
Однако, из-за
сказанных слов страдает не только сама Алла Пугачева. Под удар попадают и
коллеги, и друзья артистки. Так, в тяжелом положении оказался поэт-песенник и
автор хитов Пугачевой Илья Резник.
Скандальные
выходки Аллы Пугачевой и ее супруга вынудили некоторые радиостанции отказаться
от ротации многих песен. Из-за этого автор хитов Илья Резник не будет получать
авторские отчисления. Получается, что с отъездом Примадонна фигурально прихватила чужие деньги и лишила возможности Резника зарабатывать своим трудом.
Нехватку писатель оценивает в более чем 300 тысяч рублей ежемесячно.
"Скажите,
что мне теперь делать? Я должен нищим быть?" — задается вопросом Резник. На
его обеспечении находится супруга и пожилые родители. Помимо этого, у автора
накопились долги, которые он планировал выплатить как раз с авторских на песни
Аллы Пугачевой.