Трехэтажное здание сможет принять 350 детей, разделенных на 14 групп. Для малышей в отдельных групповых ячейках оборудованы современные раздевалки, игровые комнаты, спальни и столовые
Трехэтажное здание сможет принять 350 детей, разделенных на 14 групп. Для малышей в отдельных групповых ячейках оборудованы современные раздевалки, игровые комнаты, спальни и столовые
В российской столице продолжается реализация масштабной
программы по благоустройству городских улиц, дворов и парков, а также
строительству новых объектов инфраструктуры. Проект "Мой район"
запущен мэром Москвы Сергеем Собяниным для достижения важнейшей цели – сделать
каждый район города красивым и комфортным, создав там точки притяжения для
местных жителей.
Так, район Некрасовка активно застраивался в прошлом, что
привело к нехватке детских садов и школ. Власти приняли решение помочь местным
жителям и за несколько лет возвели здесь 17 объектов образования. Кроме того, с
начала текущего года там ввели в эксплуатацию уже третий детский сад. Он
рассчитан на 350 детей.
Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на
пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора. Как
подчеркнул глава ведомства Игоря Войстратенко, власти строят в развивающемся районе
не только жилье дома, но и объекты образовательной инфраструктуры.
"Сейчас выдано разрешение на ввод в эксплуатацию
детского сада в 13 квартале, а всего с начала года здесь достроены уже три
дошкольных учреждения", – отметил Игоря Войстратенко.
Глава Мосгосстройнадзор также сообщил, что площадь нового детского
сада, расположенного по адресу: улица Лавриненко, дом №9, составила порядка
пяти тысяч квадратных метров. По его словам, объект был построен за счет
бюджета города.
Трехэтажное здание сможет принять 350 детей, разделенных на
14 групп. Для малышей в отдельных групповых ячейках оборудованы современные
раздевалки, игровые комнаты, спальни и столовые. На первом этаже предусмотрен
производственный пищеблок.
Кроме того, в здании расположены спортивный и музыкальный
залы, кабинеты психолога и логопеда и медицинский блок. Все помещения доступны
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во дворе детского сада
установлены игровые и спортивные площадки, а также высажены кустарники и
посажены цветы.
Важно отметить, что всего в Москве сегодня строятся 34
объекта образования. В их числе – школа на 1100 учеников и детский сад на 350
малышей в . Работы планируется завершить в 2023 году.