Трехэтажное здание сможет принять 350 детей, разделенных на 14 групп. Для малышей в отдельных групповых ячейках оборудованы современные раздевалки, игровые комнаты, спальни и столовые

Трехэтажное здание сможет принять 350 детей, разделенных на 14 групп. Для малышей в отдельных групповых ячейках оборудованы современные раздевалки, игровые комнаты, спальни и столовыеВ российской столице продолжается реализация масштабнойпрограммы по благоустройству городских улиц, дворов и парков, а такжестроительству новых объектов инфраструктуры. Проект "Мой район"запущен мэром Москвы Сергеем Собяниным для достижения важнейшей цели – сделатькаждый район города красивым и комфортным, создав там точки притяжения дляместных жителей.Так, район Некрасовка активно застраивался в прошлом, чтопривело к нехватке детских садов и школ. Власти приняли решение помочь местнымжителям и за несколько лет возвели здесь 17 объектов образования. Кроме того, сначала текущего года там ввели в эксплуатацию уже третий детский сад. Онрассчитан на 350 детей.Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой напресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора. Какподчеркнул глава ведомства Игоря Войстратенко, власти строят в развивающемся районене только жилье дома, но и объекты образовательной инфраструктуры."Сейчас выдано разрешение на ввод в эксплуатациюдетского сада в 13 квартале, а всего с начала года здесь достроены уже тридошкольных учреждения", – отметил Игоря Войстратенко.Глава Мосгосстройнадзор также сообщил, что площадь нового детскогосада, расположенного по адресу: улица Лавриненко, дом №9, составила порядкапяти тысяч квадратных метров. По его словам, объект был построен за счетбюджета города.Трехэтажное здание сможет принять 350 детей, разделенных на14 групп. Для малышей в отдельных групповых ячейках оборудованы современныераздевалки, игровые комнаты, спальни и столовые. На первом этаже предусмотренпроизводственный пищеблок.Кроме того, в здании расположены спортивный и музыкальныйзалы, кабинеты психолога и логопеда и медицинский блок. Все помещения доступныдля детей с ограниченными возможностями здоровья. Во дворе детского садаустановлены игровые и спортивные площадки, а также высажены кустарники ипосажены цветы.Важно отметить, что всего в Москве сегодня строятся 34объекта образования. В их числе – школа на 1100 учеников и детский сад на 350малышей в . Работы планируется завершить в 2023 году.