Музей-заповедник «Александровская слобода» приобрел и отреставрировал редкий предмет художественного литья XVI-XVII вв., изготовленный в северной Европе – подвесной рукомойник (сосуд для ..

Музей-заповедник «Александровская слобода» приобрел и отреставрировал редкий предмет художественного литья XVI-XVII вв., изготовленный в северной Европе – подвесной рукомойник (сосуд для умывания). На сегодняшний день в музейных собраниях страны выявлены всего два аналога этого экземпляра (ГИМ и Музей Москвы).«Слободской» рукомойник очень интересен по исполнению. С двух сторон – выливные носики-головы на изогнутых шеях, на ободке «сидят» мужские фигурки в высоких шапках, к человечкам крепится подвесное коромысло с навершиями также в виде мифических голов. На откидной крышке ручкой (хватком) служит миниатюрный петушок. Столь «художественный» рукомой могли позволить себе только в очень зажиточных домах.Надо сказать, что в том виде, в котором предмет попал в музей, экспонировать его было невозможно. Помимо коррозии и патины некоторые детали были попросту отломаны. Благодаря реставратору высшей категории, давнему другу музея Виктору Юрьевичу Астафьеву раритет «вернулся к жизни» и «помолодел».В России для мытья рук чаще служил медный кувшин (кумган), зато подвесной был удобнее. Его называли по-разному, но в нашей стране с XVI в. закрепилось название «рукомойник».Приобретение «Александровской слободы» – литой сферический рукомойник с двумя носиками – особым спросом пользовался в Европе, именно поэтому для отечественных музеев он – большая редкость. Подтверждением популярности на Западе служат многочисленные изображения в средневековой живописи. Судя по сохранившимся в России единичным образцам «рукомойников скандинавского типа», в то время они не поставлялись из-за границы на продажу, а привозились по случаю.В планах у музея приобрести тазу или лохань той эпохи, которые подставляли под рукомой. Но, поскольку подобные предметы встречаются редко, пока сотрудники заняты поиском предложений.