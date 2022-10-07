Следственные органы установили, что 9 октября 2021 года на трассе Адлер — Красная Поляна водитель выехал на встречку и столкнулся с машиной Volkswagen Polo. В результате этого погибла пассажирка ..

Следственные органы установили, что 9 октября 2021 года на трассе Адлер — Красная Поляна водитель выехал на "встречку" и столкнулся с машиной Volkswagen Polo. В результате этого погибла пассажирка второй иномарки, а еще два человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом пишет .Мужчину, который был за рулем автомобиля и вез Ксению Собчак в аэропорт, приговорили к двум годам колонии. Как сообщает , подсудимый свою вину признал.