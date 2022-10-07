Самоотверженным врачам Донбасса в их работе помогают коллеги из Владимирской области В Центральную...

Самоотверженным врачам Донбасса в их работе помогают коллеги из Владимирской областиВ Центральную городскую больницу города Докучаевска для оказания экстренной медомощи пациентам из нашего региона прибыли хирург, травматолог, невропатолог и медсестра.В сентябре из двухмесячной командировки в ДНР уже вернулась первая группа врачей и строителей. Хирурги, травматологи, анестезиологи, медсестры оказывали людям всю возможную помощь. Несмотря на отсутствие в медучреждениях ДНР современного оборудования, периодическую нехватку медикаментов, постоянные обстрелы.Напомним, что на днях Владимирская область отправила еще один гуманитарный груз подшефному Докучаевску.Фото: телеграм-канал администрации Владимирской области