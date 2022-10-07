В Коврове прокурор добивается расселения жильцов аварийного дома Ковровской городской прокуратурой...

В Коврове прокурор добивается расселения жильцов аварийного домаКовровской городской прокуратурой по обращениям граждан проведена проверка исполнения администрацией города Коврова законодательства при расселении жителей многоквартирных домов.Установлено, что по ул. Володарского города Коврова расположен двухэтажный многоквартирный дом № 7, 1917 года постройки, который ещё в 2019 году был признан аварийным и подлежащим сносу.В сентябре 2022 года городской прокуратурой с привлечением специалистов в присутствии представителя администрации города Коврова был произведен осмотр многоквартирного дома, в ходе которого обнаружены значительные дефекты всех элементов здания, аварийное состояние перекрытий дома, разрушение кирпичной кладки стен, горизонтальные трещины штукатурного слоя, его отслоение, сколы и выпадения элементов кладки цоколя, искривление горизонтальных линий стен, осадка углов здания.Физический износ несущих и ограждающих конструкций дома составляет 80,4 %.Таким образом, срок отселения жильцов, установленный до 31.12.2028, противоречит принципам разумности и нарушает права граждан на безопасные условия проживания.Прокурором в суд направлено исковое заявление, согласно которому администрации города Коврова незамедлительно следует организовать мероприятия по расселению жителей многоквартирного дома № 7 по ул. Володарского г. Коврова.Исковое заявление находится в стадии рассмотрения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: pxfuel.com