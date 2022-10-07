Ковровская прокуратура обратилась в суд с требованием расселить жителей аварийного дома 1917 года постройки на улице Володарского. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 7

Ковровская прокуратура обратилась в суд с требованием расселить жителей аварийного дома 1917 года постройки на улице Володарского. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 7 октября. Дом №7 признан аварийным и подлежащим еще в 2019 году. В сентябре 2022 года прокуратура совместно с сотрудниками мэрии произвела осмотр здания, в ходе которой выяснилось, что износ ограждений