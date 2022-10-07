На юго-западе Москвы построили в этом году шесть жилых зданий по программе реновации.

На юго-западе Москвы построили в этом году шесть жилых зданий по программе реновации.В Москве продолжается реализация масштабной программы – программы реновации. Делается все для того, чтобы горожане смогли как можно скорее переехали в современные и уютные новостройки и вышли на качественно новый уровень жизни. С начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию порядка 400 тысяч квадратных метров жилья – 34 новостройки, в которые переедут около 10 тысяч человек.Больше всего домов по реновации в этом году построили в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО). Там возвели шесть новостроек. На севере и юге столицы появилось по пять новых жилых зданий. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.Программа реновации была запущена в 2017 году. С того момента в эксплуатацию было введено 210 корпусов, общая площадь которых составляет 2,7 миллиона квадратных метров. В новые дома уже переехали 28,4 тысячи семей.В программе участвуют около миллиона жителей Москвы. Они постепенно переезжают в современные квартиры с улучшенной отделкой. Всего расселят 5 175 пятиэтажных домов. Для реализации программы реновации подобрана 561 площадка.К слову, благодаря программе реновации в столице обновляется инженерная инфраструктура. Например, на Перове – на Плющева, 12а, где находится стартовая площадка для возведения дома – модернизирована система теплоснабжения. Перед строительством специалисты вынесли центральный тепловой пункт с этого места и построили такой пункт на другом земельном участке. Об этом таже недавно рассказывал недавно Левкин.При возведении домов по программе реновации используются комплексные схемы инженерного обеспечения (КСИО). Еще на предпроектной стадии специалисты решают вопросы, которые связаны с инженерным обеспечением. По словам Левкина, благодаря этому объекты к сетям подключаются быстрее.Напомним, количество стартовых площадок для реализации программы реновации в этом году было увеличено, при этом одна стартовая площадка была исключена из списка. Какие территории были выбраны, ранее "Дни.ру".