В Сети распространилась информация, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков попал под мобилизацию.

В Сети распространилась информация, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков попал под мобилизацию.Утром 7 октябряпоявилась информация, что внука Аллы Пугачевой Никита Пресняков угодил под частичнуюмобилизацию, якобы прямо во время репетиции в Московском Губернском театре. Женамузыканта Алена Краснова опровергла информацию, назвав ее слухами и неправдой.Разные изданияпубликуют разную информацию. "Медиа Хабалка" рассказывает о конфликтеПреснякова прямо в военкомате, из-за которого он временно не попадает под призыв. В ТГ-канале Никиты Преснякова пиар-службаартиста назвала новость "фейком", сообщает . "Стархит",ссылаясь на инсайдеров, рассказывает о поспешном отъезде артиста из России вСША. Если эта информация окажется правдой, значит внук Аллы Пугачевой сорвалвсе запланированные концерты и спектакли.Изданиесвязалось с пресс-службой Губернского театра. "22 сентября, и репетиция, испектакль прошли в обычном режиме, без происшествий", — рассказали там идобавили, что иной информацией о Преснякове учреждение не обладает.Напомним, чтоНиките Преснякову 31 год, он не служил в армии и не проходил какой-либоспециальной подготовки. Ранее "Дни.ру" писали подробнее о состояниибогатенького внука Пугачевой. Артист занимается музыкой, играет в театре иснимается в телешоу. За свои старания Никита Пресняков получает неплохиегонорары.