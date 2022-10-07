В Сети распространилась информация, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков попал под мобилизацию.
В Сети распространилась информация, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков попал под мобилизацию.
Утром 7 октября
появилась информация, что внука Аллы Пугачевой Никита Пресняков угодил под частичную
мобилизацию, якобы прямо во время репетиции в Московском Губернском театре. Жена
музыканта Алена Краснова опровергла информацию, назвав ее слухами и неправдой.
Разные издания
публикуют разную информацию. "Медиа Хабалка" рассказывает о конфликте
Преснякова прямо в военкомате, из-за которого он временно не попадает под призыв. В ТГ-канале Никиты Преснякова пиар-служба
артиста назвала новость "фейком", сообщает . "Стархит",
ссылаясь на инсайдеров, рассказывает о поспешном отъезде артиста из России в
США. Если эта информация окажется правдой, значит внук Аллы Пугачевой сорвал
все запланированные концерты и спектакли.
Издание
связалось с пресс-службой Губернского театра. "22 сентября, и репетиция, и
спектакль прошли в обычном режиме, без происшествий", — рассказали там и
добавили, что иной информацией о Преснякове учреждение не обладает.
Напомним, что
Никите Преснякову 31 год, он не служил в армии и не проходил какой-либо
специальной подготовки. Ранее "Дни.ру" писали подробнее о состоянии
богатенького внука Пугачевой. Артист занимается музыкой, играет в театре и
снимается в телешоу. За свои старания Никита Пресняков получает неплохие
гонорары.