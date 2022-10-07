В Петушках вынесен приговор директору унитарного предприятия за присвоение имущества с...

В Петушках вынесен приговор директору унитарного предприятия за присвоение имущества с использованием служебного положения.Следствием и судом установлено, что подсудимый фиктивно трудоустроил знакомого на должность кровельщика и в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года вносил заведомо ложные сведения в отчетные документы о выполнении данным лицом должностных обязанностей. За указанный период работнику начислена заработная плата на сумму более 80 тысяч рублей, из которых часть денежных средств была выдана другому сотруднику, исполняющего обязанности фиктивно трудоустроенного гражданина, а денежные средства в размере более 36 тысяч рублей директор предприятия присвоил себе.С мая по ноябрь 2019 года подсудимый также фиктивно устроил знакомого на должность мастера, за которого получил заработную плату в размере более 86 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Аналогичным образом он трудоустроил в унитарное предприятие на ту же должность другого человека, за которого за период с апреля по ноябрь 2020 года получил заработную плату в размере около 97 тысяч рублей.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штрафу в размере 7 тысяч рублей.