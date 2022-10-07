В Покрове на 101 км трассы М-7 «Волга» перевернулась фура, из-за чего движение в сторону Москвы закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». «Дорожные

В Покрове на 101 км трассы М-7 «Волга» перевернулась фура, из-за чего движение в сторону Москвы закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». «Дорожные службы принимают меры по восстановлению движения в штатном режиме. На место происшествия направлена тяжелая техника», – дополнили в Упрдоре. В дорожной компании предлагают объехать участок трассы