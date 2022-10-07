Как сообщила Вестям пресс-служба УМВД по Владимирской области, по предварительным данным,...

Как сообщила "Вестям" пресс-служба УМВД по Владимирской области, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате чего произошло опрокидывание большегруза.Как уже сообщали "Вести- Владимир", полностью оказалось перекрытым движение транспорта в сторону Москвы.61-летний водитель из Татарстана получил травмы и был доставлен в больницу.Работы по восстановлению движения автотранспорта продолжаются.По состоянию на 18:30 движение в сторону Москвы на км 101 М-7 «Волга» в городе Покров организовано по одной полосе.Напомним, что около 16:00 на участке произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В результате опрокидывания он перекрыл все полосы движения на Москву.По поручению ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, обслуживающая участок дороги подрядная организация направила необходимую технику для восстановления движения. Поврежденный автомобиль сдвинули на крайнюю полосу.Ликвидация последствий происшествия продолжается. Задействовано 4 единицы спецтехники и 6 дорожных рабочих.