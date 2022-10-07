Историческое здание в Карманицком переулке преобразилось.

Историческое здание в Карманицком переулке преобразилось.Программа капитального ремонта, реализуемая в Москве, является самой масштабной в России. В 2022 году в нее вошло свыше 1,7 тысячи домов во всех округах столицы.Приступая к работам на объекте, специалисты учитывают его индивидуальные особенности. Они разрабатывают уникальные проекты для воссоздания первозданной красоты исторических зданий и используют современные материалы и передовое оборудование. Все декоративные элементы и цветовые решения воссоздаются бережно.Так, в районе Арбат завершился капитальный ремонт здания, построенного в 1901 году. Оно располагается по адресу: Карманицкий переулок, 3Ас1. Это элегантный дом в стиле эклектика, также встречаются элементы неоклассицизма и модерна. Здание визуально делят на части тянутые пояса, межэтажные карнизы и цокольный выступ."Дом является ярким примером московской дореволюционной постройки, и, несомненно, наибольший интерес представляли работы по восстановлению его фасада", – отметил заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.По его словам, ради сохранения первозданной красоты дома, специалисты фонда разработали уникальный проект проведения работ. Чтобы процесс был удобнее и не доставлял больших неудобств, работы велись поэтапно. Сначала очистили фасады от накопившихся загрязнений, заделали трещины в нем специальным раствором и нанесли на эти стены антигрибковую защиту. После этого специалисты приступили к восстановлению архитектурного декора.Во время работ они использовали отечественные полимерцементные смеси. Позже мастера проводили гидрофобизацию и окраску плоскостей фасада. Историческое цветовое решение сохранили.Помимо этого, навели порядок на цокольном этаже, заменили входные группы, обновили крышу (кровельное покрытие и обрешетку). Современные минераловатные плиты использованы как утеплитель. Деревянные элементы крыши были обработаны огнебиозащитным составом.Не забыли и про подвальные помещения. Там также навели порядок. Внутридомовые инженерные магистрали водоотведения, холодноговодоснабжения и центрального отопления рабочие заменили.