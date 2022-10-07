Вязниковец руководил магазином электронной техники. Воспользовавшись служебным положением, 30-летний мужчина обокрал торговую точку почти на миллион рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Вязниковец руководил магазином электронной техники. Воспользовавшись служебным положением, 30-летний мужчина обокрал торговую точку почти на полмиллиона рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Преступная деятельность подозреваемого началась в мае текущего года. Экс-директор создал поддельный электронный акт о возврате покупателем товара. В качестве получателя денег он выступил сам, разбогатев на 94 тысячи рублей.Через несколько дней схема повторилась. На счету мошенника прибавилось ещё 123 тысячи рублей. Злоумышленник вошёл во вкус и забрал с витрины дорогие часы, телефоны и наушники.Общий ущерб составил 475 тысяч рублей. Часть денег вязниковец вернул. Материалы уголовного дела направлены в суд.