Её откроют к следующему учебному году.

В Вязниках планируют открыть новое общеобразовательное учреждение. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.В школе будут обучаться 500 ребят из школы номер 9. Здание построят по современному проекту, который власти города присмотрели в соседней Нижегородской области. Он предусматривает просторные классы, специализированные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы, пищеблок, современную библиотеку.В школьном дворе построят спортивно-игровую площадку. Цена контракта более 550 миллионов рублей.- Подрядчик найден. Это одна из московских строительных фирм. Уже на строительной площадке началось «движение». Рабочие огораживают территорию, завозят бытовки. Скоро приступят непосредственно к строительству объекта, - сообщил депутат.