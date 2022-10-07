В Вязниковском районе директор магазина электроники периодически воровал деньги из торговой точки, которой руководил, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. По версии

В Вязниковском районе директор магазина электроники периодически воровал деньги из торговой точки, которой руководил, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. По версии следствия, в мае 2022 года мужчина составил акт с заведомо ложными сведениями о возврате товара в магазин покупателем, указав свою банковскую карту для получения денег за неудачную покупку. Таким образом, на счет