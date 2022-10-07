Сегодня Президент России подписал: — Закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и...

Сегодня Президент России подписал:— Закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей.А также:— Закон о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту. Документ предусматривает в том числе приостановление действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы. После демобилизации работник сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность.— Закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.Фото https://www.pxfuel.com/