Владимирцев ждет по-настоящему культурная пятница и не менее культурные выходные. Мероприятия...

Владимирцев ждет по-настоящему "культурная" пятница и не менее "культурные" выходные. Мероприятия на любой вкус.Ценителей вокально-инструментальной лирики ждут сегодня в областной филармонии. Там открывается Всероссийский конкурс исполнителей русского романса. Он будет самым массовым за всю свою историю. Заявки подали 228 исполнителей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Самому младшему - всего пятнадцать лет, самому опытному - 80. Лауреатов ждут дипломы и денежные призы, а победителя - гран-при, 225 тысяч рублей. Праздник музыки и поэзии начнется сегодня в 18.30.С "Большими гастролями" во Владимире - старейший театр кукол России - "Санкт-Петербургский государственный театр марионеток имени Евгения Деммени. Сегодня артисты зовут зрителей в путешествие по загадочному Китаю вместе с "Драконом и золотой черепахой". А в воскресенье ждут на музыкальную "Сказку о глупом мышонке" по стихам Маршака. Представления пройдут на сцене Владимирского областного театра кукол. Афиша - на сайте.И "Три чуда" своим поклонникам обещает Владимирский Губернаторский симфонический оркестр. Так называется концерт, который начнется сегодня в 18.30 в Центре классической музыки. В программе - произведения трех гениев русской культуры: Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова, которого на создание музыкальных композиций вдохновляли сказки Александра Пушкина. Добавлю, что все мероприятия этой афиши доступны по Пушкинской карте.