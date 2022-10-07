Прокуратура города Владимира в судебном порядке добивается восстановления трудовых прав местной...

Прокуратура города Владимира в судебном порядке добивается восстановления трудовых прав местной жительницы.Прокуратурой города проведена проверка по обращению работницы одного из медицинских учреждений города Владимира.Установлено, что заявительница работала в учреждении в должности воспитателя, и с 2017 года ее оклад учреждением рассчитывался неверно и не соответствовал утвержденной постановлением Губернатора области формуле.В результате неправильного применения нормативов общая сумма невыплаченной заработной платы за весь период превысила 150 тыс. рублей.По результатам проверки прокурор обратился с иском в Октябрьский районный суд г. Владимира. Решением суда требования прокурора признаны обоснованными, на учреждение возложена обязанность выплатить работнику недоначисленную заработную плату и установить оклад в соответствии с требованиями нормативных актов, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: Pexels.com