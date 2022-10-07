Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приступил к установке интеллектуальных приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах на территории присутствия филиала. На ..

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приступил к установке интеллектуальных приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах на территории присутствия филиала. На сегодняшний день свыше 700 новых счетчиков введены в работу. Всего до конца года энергосбытовая компания планирует установить у клиентов более 12 тысяч индивидуальных приборов учета.«В ближайшее время новые, «умные» счетчики появятся у клиентов, которые подали заявку на замену прибора учета в связи с поломкой или окончанием срока поверки. Устанавливаемые счетчики оснащены дистанционной системой управления, позволяющей автоматически передавать показания»- отметил технический директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Черкащенко.Работы проводятся в соответствии с Федеральным законом №522 от 27.12.2018. Согласно данному документу с 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учёта электроэнергии перешла от граждан и организаций к гарантирующим поставщикам и сетевым организациям.Напоминаем, что подать заявку на его замену можно любым удобным для вас способом:на сайте в или в ;по ;обратившись в .СправкаАО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч лицевых счетов организаций и более 3,4 миллионов лицевых счетов физических лиц.«ЭнергосбыТ Плюс» — тепло, свет и уют в миллионах домов!Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обеспечивает весь комплекс работ в рамках продаж энергоресурсов и коммунальных услуг в соответствии с агентскими договорами, заключенными с АО «Владимирские коммунальные системы» и Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс», начиная от приема документов для заключения договоров энергоснабжения до выполнения мероприятий по получению задолженности за поставленные энергоресурсы в отношении всех категорий потребителей.Сбытовая деятельность (тепловая энергия): 2 муниципальных образования (Владимир, Юрьев-Польский).Сбытовая деятельность (электрическая энергия): 10 муниципальных образований (Владимир, Гусь-Хрустальный, Камешково, Собинка, Петушки, Судогда, Киржач, Кольчугино, Суздаль, Ковров).