В академии при Президенте студентов обучают по 15-ти образовательным программам бакалавриата,...

В академии при Президенте студентов обучают по 15-ти образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Вуз готовит высококвалифицированных специалистов в области государственного и муниципального управления, юриспруденции, экономики и финансов. С юбилеем Владимирский филиал РАНХиГС поздравил глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- За эти годы вами подготовлено огромное количество специалистов для народного хозяйства Владимирской области и страны в целом. Большое количество выпускников работает в органах муниципальной, государственной власти на региональном и федеральном уровне. И, конечно, невозможно себе представить, что в области не было бы такого вуза, который готовит профессиональные кадры по государственному и муниципальному управлению, по другим специальностям, которые очень нужны в современном мире.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания:- Мы очень много работаем, чтобы было высокое качество образования. На сегодняшний день вуз один из самый востребованных во Владимирской области. Мы занимаем лидирующие позиции среди филиальной сети нашей академии.За 30 лет дипломы РАНХиГС во владимирском филиале получили более 25 тысяч выпускников. Среди них руководители органов власти, полиции, Министерства обороны России, федеральной налоговой службы.Марат Фахретдинов, руководитель УФНС России по Владимирской области:- Я сам закончил в 2013 году академию, владимирский филиал. Данный диплом, опыт, знания, которые здесь были получены, они способствовали моему, в том числе дальнейшему карьерному продвижению.Гостями вуза становятся известные личности из Китая, Африки, Северной Кореи и Турции. Особенно полюбился владимирский филиал российским космонавтам. В числе выпускников - 15 участников отряда "Роскосмос".Максим Харламов, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина:- Все больше наших сотрудников будут учиться здесь, не только получая магистерские степени, но и в аспирантуре с последующей защитой кандидатских диссертаций.У Владимирского филиала "РАНХиГС" уже более 2 тысяч соглашений с работодателями. Для будущих выпускников это возможность быстрого трудоустройства.Артём Кулаков, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области:- Следственное управление Владимирской области достаточно серьезно взаимодействует с Российской академией. И хотел бы продолжить это взаимодействие уже не как со студентами, а как с профессиональными юристами.В академии при Президенте наравне с высоким уровнем обучения - насыщенная студенческая жизнь. Более трехсот пятидесяти мероприятий в год, что позволяет управленцам раскрываться в учёбе и в творчестве.Лучших выбирают на "Мисс РАНХиГС", "Студенческой Весне" и "КВНе". За три десятилетия вуз принял участие в федеральных студенческих конкурсах и проектах, таких как "Управляй" и "Лидеры России". В стенах академии при Президенте проводятся более десятка конференций и круглых столов всероссийского и международного масштаба.Иван Евстафеев, студент 1 курса Владимирского филиала РАНХиГС:- Общался с выпускниками этого вуза и это действительно компетентные специалисты в своей профессии. Это ведущий вуз по подготовке управленческих кадров, поэтому без вариантов - РАНХиГС.Анастасия Тихонова, выпускница направления "Правовое обеспечение национальной безопасности":- Я очень рада, что выбрала именно это учебное заведение, ни разу не пожалела. И всем своим друзьям всегда рекомендую приходить сюда.РАНХиГС - большая семья, сейчас в ней четыре тысячи студентов. Их объединяет одна цель - устроиться на работу мечты. И чтобы она сбылась, есть традиция - на выпускном подкинуть конфедератку: чем выше она подлетит, тем удачнее в жизни все сложится.Юлия Шувалова. "Вести-Владимир"