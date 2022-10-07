20 сентября 2022 года в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Владимиру поступило...

20 сентября 2022 года в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Владимиру поступило заявление от 80-летней жительницы областного центра. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился правоохранителем и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, и для компенсации ущерба потерпевшему необходимо срочно отдать деньги. Взволнованная пожилая женщина передала пакет с деньгами в сумме 500 тысяч рублей человеку, прибывшему по адресу. Спустя некоторое время к потерпевшей пришла дочь, которая связалась с внучкой женщины и выяснила, что с ней все хорошо, а бабушка, скорее всего, стала жертвой телефонных мошенников.В это время мужчина - водитель такси, которого злоумышленники вызвали с помощью приложения для передачи пакета с деньгами, направлялся в сторону Московской области согласно указанному маршруту доставки. Однако взволнованное состояние бабушки, передавшей пакет, а также ранее полученная на профилактических встречах с полицейскими информация о различных способах мошенничества заставили его усомниться в законности происходящего.Мужчина решил позвонить пенсионерке и, выяснив, что она стала жертвой мошенников, предложил обратиться в полицию. Водитель изменил маршрут и вернулся в город Владимир. Деньги бдительный гражданин передал оперативникам для возврата потерпевшей.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Неравнодушный владимирец будет поощрен за оказание содействия органам внутренних дел правами начальника УМВД России по городу Владимиру.Фото: Pixabay.com