Он стал юбилейным, 10-ым по счёту. Возглавил жюри народный артист России Владимир...

Он стал юбилейным, 10-ым по счёту. Возглавил жюри народный артист России Владимир Мальченко.Владимир Мальченко, народный артист России, солист Большого театра, председатель жюри Всероссийского конкурса исполнителей русского романса:- Отслушивать записи- это одно, живьём видеть другое. Учитывая, что здесь было около 250 желающих спеть на этом конкурсе, я думаю, что в данном случае количество перейдёт в качество.Всероссийский конкурс исполнителей романса собрал лучших представителей этого жанра из разных уголков страны. В этом году в конкурсной программе участвуют и исполнители из Донбасса. Конкурс- яркий и грандиозный праздник музыки и одно из самых ярких событий в календаре культурных событий области. Сегодня в концертной программе участвуют победители и лауреаты прошлых лет, а также судьи. Выступления сопровождает владимирский русский оркестр под руководством маэстро Анатолия Антонова, заслуженного деятеля искусств России.Анатолий Антонов, художественный руководитель и дирижёр владимирского русского оркестра, заслуженный деятель искусств России:- Сложная ситуация, сегодня тоже много проблем, но нашлись мужественные люди и в администрации у нас, и в управлении культуры, и в департаменте, которые поддержали проведение 10-ого конкурса. Поэтому у нас сегодня чудо.