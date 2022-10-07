Во Владимире усиливают контроль за исполнением контрактов перевозчиками. В первую очередь,...

Во Владимире усиливают контроль за исполнением контрактов перевозчиками. В первую очередь, оценивается санитарное состояние общественного транспорта и график движения. Как готовят к рейсу автобусы и троллейбусы во "Владимирпассажиртрансе", узнал Дмитрий Горкин.Поручни, сиденья, подоконники, стекла. Все, к чему прикасается пассажир в салоне троллейбуса или автобуса перед выездом, обязательно должно быть помыто. Иначе машину, не подготовленную к рейсу, просто не выпустят на линию.Ольга Кудрявцева, кондуктор:- В обеденный перерыв протираем точно также.- То есть несколько раз в день?- Да, несколько раз. Вот сегодня у меня два перерыва, значит, два перерыва я буду проверять, вот видите, тряпочка, то, что накапливается пыль.Это касается и внешнего состояния общественного транспорта. В депо "Владимирпассажиртранса" есть три поста автоматической мойки. А отдельные элементы чистят вручную. Подготовка к утреннему выезду начинается еще с ночи. Бригады занимаются ремонтом техники, исправляют все, что было указано в заявке водителем. Ходовая часть, световые приборы, печка или кондиционер.Альберт Салтыков, водитель компании "Владимирпассажиртранс":- Мастера-механики, слесаря все-таки пытаются поддерживать в более-менее хорошем состоянии, чтобы техника не ломалась. Ну, прикладываем большое, конечно, количество усилий. Пригнали новые автобусы, там кондиционеры очень хорошо работают, и температурный режим соблюдается от и до.В парке самого крупного владимирского перевозчика около 110 единиц автобусов и троллейбусов в рабочем состоянии, из них 100 выпускают на линию, остальные в резерве. Поломки, по словам начальника ремонтной службы - обычное дело. Ежедневно происходит до пяти таких случаев. Средний срок жизни каждой машины - 10-12 лет, далее на списание, но есть и более выносливые лошадки.Александр Козлов, начальник службы по ремонту подвижного состава компании "Владимирпассажиртранс":- Подвижной состав у нас достаточно старый, новые вот последние, спасибо городу, администрации, что нам дали 12 новых автобусов и два ПАЗика, то есть 14. Они нас, конечно, здорово выручают, ломаются они меньше, троллейбусам всем тоже по 10 - по 12 лет.Но виноваты не только время и пройденные километры. Вмешивается и человеческий фактор. Это та самая "восьмерка" под номером 184, которая в июле на улице Гагарина повстречалась с фонарным столбом. Полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью машины.Василий Винцковский, мастер "Владимирпассажиртранс":- Нужные запчасти, конечно, не выбрасываются, все пойдет на другие троллейбусы. Передний мост, задний мост - все это еще пойдет в дело, еще поездит на других троллейбусах.Сегодня в областном центре работают 8 перевозчиков. Нарушения, как сообщают в горадминистрации, встречаются у всех, но транспортные компании стараются устранять их в срок. Потому что регулярные штрафы могут привести к расторжению контракта.Андрей Мальков, начальник отдела управления транспорта и связи администрации г. Владимира:- В случае неудовлетворительного состояния перевозчику сразу соответствующие претензии направляются для устранения выявленных недостатков, в частности. вот на этой неделе проходят более усиленные проверки."Горячая линия" для жалоб на работу общественного транспорта: 53-31-35 с 08.30 до 17.00Сообщать о нарушениях могут и пассажиры. Не только о состоянии общественного транспорта, но и качестве перевозок, соблюдении графика и неправомерных действиях водителей или кондукторов. Заявки принимаются по телефону «горячей линии» управления транспорта и связи городской администрации.Дмитрий Горкин, Семен Карпов. «Вести-Владимир»