Во Владимире таксист, который вез 500 тысяч рублей от пенсионерки до мошенников, находившихся в Москве, остановил машину на полпути и вернул деньги женщине, как только понял, что ее обманули.

Во Владимире таксист, который вез 500 тысяч рублей от пенсионерки до мошенников, находившихся в Москве, остановил машину на полпути и вернул деньги женщине, как только понял, что ее обманули. По информации УМВД России по Владимирской области, 20 сентября 80-летней жительнице Владимира позвонили по телефону и сообщили, что ее внучка угодила в ДТП. Для компенсации ущерба