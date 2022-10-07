Заместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в...

Заместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.16 июля он двигался на автомобиле «Hyundai Tucson» в районе 7 км автодороги «Покров – Киржач» Петушинского района. Его пассажирка автомобиля отстегнула ремень безопасности, после чего высунулась головой и частично телом в открытое окно передней правой пассажирской двери. Водитель при этом не остановился, а совершил опасный маневр вправо и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных телесных повреждений пассажирка скончалась на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/