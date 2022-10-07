Сегодня, 7 октября, в 5-30 утра пожарным службам поступил вызов из многоквартирного жилого дома в...

Сегодня, 7 октября, в 5-30 утра пожарным службам поступил вызов из многоквартирного жилого дома в городе Струнино Александровского района.Пожарные тотчас выехали на улицу Кирова, д. 17, где увидели задымление в подъезде жилого дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки, тушения пожара и спасения людей.Оказалось, что в квартире загорелся мусор, огонь был потушен на площади 0,5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Из опасности спасено 6 человек, из них 3 детей.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Причины пожара устанавливаются.Фото: pxfuel.com