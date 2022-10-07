Во Владимирской области определён перечень объектов для ремонта в 2023 году в рамках нацпроекта...

Во Владимирской области определён перечень объектов для ремонта в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»В 2023 году в рамках профильного нацпроекта во Владимирской области планируется отремонтировать в общей сложности около 110 км дорог регионального и межмуниципального значения и более 160 метров мостовых сооружений. На 30 объектов региональной дорожной сети контракты уже заключены.В Департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщают, что в следующем году продолжатся ремонтные работы на автодорогах Касимов – Муром – Нижний Новгород в Меленковском и Муромском районах, Гусь-Хрустальный – Уршельский в Гусь-Хрустальном районе, Юрьев-Польский – Кольчугино и Кольчугино – Киржач в Кольчугинском районе, Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в Кольчугинском и Александровском районах, Кольчугино – Киржач и Дубки – Киржач в Киржачском районе, ст. Сеньково – Никологоры – Стёпанцево – Симонцево в Вязниковском районе, Владимир – Юрьев-Польский – Переславль- Залесский в Юрьев-Польском районе, Владимир – Муром – Арзамас в Селивановском районе, Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстёра – ст. Мстёра в Ковровском районе, Хохлово – Камешково – Ручей в Камешковском районе.Кроме того, перечень подлежащих ремонту в 2023 году дорог пополнился новыми объектами: автодорога Никулино – Воровского – Мошок и «Судогда – Чамерево» – Попеленки – пионерлагерь – Смыково в Судогодском районе, «Волга» – Станки – Мстёра и Вязники – Сергиевы Горки – Татарово в Вязниковском районе, Гороховец – ст. Гороховец – Тумботино в Гороховецком районе, Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма в Ковровском районе, «Волга» – Болдино и «Волга» – жд переезд (г.Петушки) в Петушинском районе, Малышево – Красная Горбатка в Селивановском районе, Ундол – Копнино – Жохово и «Колокша – Кольчугино – Александров» – Фетинино в Собинском районе, Муром – Панфилово в Муромском районе, Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево в Гусь-Хрустальном районе.Также в следующем году благодаря дорожному нацпроекту продолжат приводить в нормативное состояние мостовые переходы, общая протяжённость которых превышает 160 метров. Запланирован ремонт мостов через реки Судогду в Гусь-Хрустальном районе, Вахчилку в Киржачском районе, Шередарь в Киржачском районе, Илевна в Муромском районе и Суворощь в Вязниковском районе, а также начало капитального ремонта мостового перехода через озеро Урвановское в Меленковском районе, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: avo.ru/novosti