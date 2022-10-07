Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ввел временную рубрику «Моббюллетень», в которой будет рассказывать об итогах рассмотрения жалоб на некорректную мобилизацию в регионе.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ввел временную рубрику «Моббюллетень», в которой будет рассказывать об итогах рассмотрения жалоб на некорректную мобилизацию в регионе. По словам главы области, по состоянию на 6 октября из учебки домой вернулись 123 мобилизованных мужчины. Из них 72 – по медицинским показаниям. «Каждый случай разбираем отдельно. Десятки жалоб по факту не подтвердилось,