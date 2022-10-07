Покровскую городскую свалку готовят к рекультивации. Этой осенью начнется разработка проектной...

Покровскую городскую свалку готовят к рекультивации. Этой осенью начнется разработка проектной документации.Напомним, жители Петушинского района много раз жаловались на этот объект: долгое время туда тайком свозили московский мусор, на полигоне то и дело полыхали пожары. Свалку ввели в эксплуатацию в 1988 году, официально закрыли в 2014‑м. По документам, необходимо рекультивировать 174 кубометра отходов. По информации департамента природопользования, в области сейчас идет рекультивация свалок в Курлово в Гусь-Хрустальном районе и в деревне Фоминки Гороховецкого.