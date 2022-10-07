Семьи мобилизованных граждан не оставили без поддержки. В Коврове социальные службы вместе с...

Семьи мобилизованных граждан не оставили без поддержки. В Коврове социальные службы вместе с волонтерами движения "Мы вместе" организовали гуманитарную и психологическую помощь многодетной семье. Собрали все самое необходимое в трудное время.Зимняя одежда, теплая обувь, предметы первой необходимости и игрушки для детей - для многодетной семьи нужно многое. После частичной мобилизации главы семейства Сергея Кузнецова, Майя Кузнецова осталась с тремя маленькими детьми. Поддержка пришла не только от родственников и соседи, но и от социальных службы.Майя Кузнецова, многодетная мама:- Когда я писала обращение к уполномоченным по правам человека во Владимирской области они буквально в течение двух дней передали мое обращение в департамент и департамент уже на следующий день отреагировал. Они мне прислали письмо о том, что они возьмут на сопровождение нашу семью.Семьям мобилизованных оказывается и психологическая поддержка. В тяжелые времена социально-реабилитационный центр предоставляет помощь квалифицированных специалистов.Юлия Саблина, директор Ковровского социально-реабилитационного центра:- Команда специалистов готова оказать помощь подсказать может в решение каких-то социально-провавых вопросов вместе со специалистами комплексного центра. Потому что работаем мы в команде. И надеемся окружить поддержкой, чтобы вы почувствовали заботу.Помощь оказывается не только семьям мобилизованных. Любая семья нуждающаяся в помощи может ее получить. Для этого разработана специальная программа и социальный контракт для преодоление трудных жизненных ситуаций.Татьяна Масленникова, директор Центра социального обслуживания:- Помощь бывает разной в зависимости от семейной ситуации. Мы работаем с каждым индивидуально, выясняем какие потребности, чем мы можем помочь, привлекаем волонтеров, привлекаем спонсоров. Поэтому с каждым индивидуально работаем.После частичной мобилизации отца, дети сильно скучают и переживают, особенно старшая дочь Настя - ей семь лет. Многодетной матери тоже было тяжело, но родственники помогли справиться с переживанием. Майя уверена - их семья справиться с этим.Юрий Колодин, Семен Карпов Вести - Владимир